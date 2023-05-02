Лаптева Евдокия Никитична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаптева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Никитична
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16573. ЛАПТЕВА, ЕВДОКИЯ НИКИТИЧНА, 19 л. Гр. Котельническ. у., Ключевск. в., с. Акишата; — Н. С. 7 уч. Котельническ. у. Убийство, пр. р. 1 г. Исп. 2 нояб. 920.
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