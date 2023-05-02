Игнатьева Федосья
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатьева
- Имя
- Федосья
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15499. ИГНАТЬЕВА, ФЕДОСЬЯ, 27 л. Гр. Велижск. у., Барановск. в., д. Бренева; — Н. С. 12 р. Великолуцк. у. Провоз самог., лиш. св. 6 м. условно, с конф. имущ. и зач. 11 д. пр. з. Исп. 1 июня 920.
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