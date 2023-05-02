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Фукс Давид-Герш Иосифов-Ицков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фукс
Имя
Давид-Герш
Отчество
Иосифов-Ицков
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1900
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 492
Источник
Скан
Оригинальная запись
155244. ФУКСЪ, ДАВИДЪ-ГЕРШЪ Іосифовъ-Ицковъ. Лиш. ос. пр. изъ Турец.-подд., 12 л., рд. въ г. Одессѣ; — Кишинев. О. С. 26 Окт. 909, 134, 135 и 1692 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 59369, тюр. 1 Е/а г. Исп. 20 Нояб. 900.

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