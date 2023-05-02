Гурьев Семен Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурьев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3608. ГУРЬЕВ СЕМЕН АФАНАСЬЕВИЧ, 20 л., Богучарск. у., д. Сухого-Донца. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 2, 105, 106 ч. 2, 112, 179, лиш. св. 6 л. 10 м. 11 д. Исп. 2 сент. 923.
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