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Капишкевич Кузьма Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капишкевич
Имя
Кузьма
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
146801. КАПИШКЕВИЧЪ, КУЗЬМА НИколаевъ. К. Лепельск. у., Бѣшенковичск. в., д. Зарѣкъ, 17 л.; — Витебск. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135, 139, 1606 и 3 ч. 1610 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 102547 и по сов. съ приг. У. Чл. О. С. По Лепельск. у. отъ 13 Февр. 909 г. (170 М., тюр. 6 м.), каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 14 Окт. 909.

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