Коробейников Николай Маркеллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коробейников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Маркеллович
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6563. КОРОБЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МАРКЕЛЛОВИЧ, 25 л., Осинск. у., Верхне-Буевск. в., В. Т. Зап.-Сибирск. окр., Ст. ст. 105, 106 и 107, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 31 июля 923.
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