Прохорова Анна Борисовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прохорова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Борисовна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18440. ПРОХОРОВА, АННА БОРИСОВНА, 23 л. Гр. Дорогобужск. у., Вышегорск. в., д. Холма; — Н. С. Городск. уч. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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