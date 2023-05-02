Басонов Константин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басонов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1562. Басонов Константин Иванович, 36 л., Кингисеппск. у., Ястребинск. в., д. Поречья, В. Т. Ленинградск. окр., Ст. ст. 8, 14 ПВП. 60, 1 ч. 98, У. К., лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 17 авг. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.