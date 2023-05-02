Михайлов Алексей Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26731. МИХАЙЛОВ, АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ, 51 г. Гр. Зубцовск. у., Коптевск. в., д. Коптева; — Р. Т. г. Петрограде. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ½, с зач. 2 м. и 5 д. пр. з. Исп. 22 марта 920.
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