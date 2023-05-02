Пичурин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичурин Михаил Яковлевич

Пичурин Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пичурин
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7736. ПИЧУРИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л., б. Екатеринбургск. у., а. Бисертского. Бывш. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 149 ч. 2, 150, 169, лиш. св. 8 л. и пор. пр 3 г. Исп. 30 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.