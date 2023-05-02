Уваров Федор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уваров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 640
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17960. УВАРОВЪ, ФЕДОРЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Устюгск. у., Палемск. в., д. Черной, 24 л.; — Вологод. О. С., 2 п. 134, 135, 152, 3 ч. 1655, 2 п. 1659 и 2 п. 1659¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 21 Марта 908 г. (9 и 1 ч. 225 У.— арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Нояб., счит. ср. съ 6 Сент. 908.
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