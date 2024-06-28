Бойко Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45333. БОЙКО, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Каз. Городнян. у., Тупичевск. в., с. Куликовки, 35 л.; — У. Чл. О. С., по Городнян. у., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Апр. 905.
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