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Бахов Юнус Мацуович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахов
Имя
Юнус
Отчество
Мацуович
Дата исполнения приговора
25 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1615. Бахов Юнус Мацуович, 37 л., Адыгейск. авт. обл., Преображенск. р., аула Джамбичи. Адыгейск. Облсуд. Ст. 64, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 25 янв. 926.

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