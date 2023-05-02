Киселев Филипп Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4695. КИСЕЛЕВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ, 43 л., б. Екатеринбургск. г., Камышловск. у., Яланск. в. и с. В. Т. Приволжск. окр. при 57 стр. див. Ст. ст. 62, 205в, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 5/ІІІ—24.
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