Абашеев Сагодар Ангинаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абашеев
- Имя
- Сагодар
- Отчество
- Ангинаевич
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11. Абашеев Сагодар Ангинаевич, 51 г., Бур.-Монгольск. АССР., Аларск. аймака и хошуна, улуса Халты. Главсуд Бур.-Монгольск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20 окт. 926.
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