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Кушев Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кушев
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
25804. КУШЕВ, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 44 л. Гр. Чердынск. у., Вильгортск. в., д. Кушевой; — Пермск. Ревтриб. Спекуляция, лиш. св. 5 л. Исп. 19 июля 920.

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