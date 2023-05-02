Кутуев Семен Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутуев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7742. КУТУЕВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, 41 г., г. Казани. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 105, 109, 112, 180 и 220, лиш. св. 1 г. Исп. и апр. 923.
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