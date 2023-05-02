Кушка Абрам Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кушка
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84073. КУШКА, АбРАМЪ ЯКОВЛЕВЪ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Остерск. у., Семиполковск. в. с. Большой-Дымерки; — Чернигов. О. С., 1 Марта 911, 114, 2 ч. 1459, 1629, 1632, 1634, 1634, 9 и 1654 Ул по сов. съ приг. сего О. С. отъ 18 Окт. 910 г. (1654 У., арест. отд. 4 г.), каторж. раб. 15 л. Исп. 24 Мая 911.
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