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Дьяконов Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дьяконов
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4228. ДЬЯКОНОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 38 л., г. Ряжска. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 16 ч. 3, 114 ч. 1, 116, 180, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 июля 923

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