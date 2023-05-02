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Широков Григорий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широков
Имя
Григорий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8240. ШИРОКОВ, ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, 38 л. Гр. Слободск. у., Сунск. в., д. Кузнецово; - Н. С. 1 уч. г. Вятки. Спекуляц., лиш. св. 6 м. Исп. 4 сент. 919.

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