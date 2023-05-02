Лунин Иван Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лунин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8337. ЛУНИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ, 36 л., Орловск. у., Городищенск. в., д. Луниной.; Особ. сес. Н. С. Дмитровск, у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 июня 923.
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