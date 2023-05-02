Сорокин Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98835. СОРОКИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ, 46 л. К. Богучарск. у., в. и с. Михайловки; — З. Н. 2 уч. Острогожск. у., 29 Янв. 911, 169 М., по сов. съ 2-мя приг. сего З. Н. отъ 28 Янв. 911 г. (169 М., тюр. 3 м.) и отъ 29 Янв. 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 107685. | 909 108380 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 43125. | 90 74676 1454 У. | 89 9923 169 М. | 89 54493 1655 У.
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