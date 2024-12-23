Лысухин Василий Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лысухин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33304. ЛЫСУХИНЪ, ВАСИЛІЙ ПРОКОФЬевъ (онъ же Ледоходовъ). К. Свіяжск. у., Клянчевск. в., с. Макулова, 27 л.; — Самарск. О. С. (въ 6 р.), 3 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 23 Марта 905. | 903 14626 169 М. | 96 11394 172 М. | 98 30759 1655 У. | 95 57915 169 М. | 96 36570 172 М.
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