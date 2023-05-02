Осолинский Кирилл Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осолинский
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85784. ОСОЛИНСКіЙ, КИРИЛЛЪ ФЕДОровъ, 21 г. Мщ. г. Василькова; — Кіевск. О. С., 7 Февр. 911, 169, 2 и 3 п. 170¹ М., 114, 152 и 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №151829, съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 1 Іюня 911. | 2 Іюня 909 г. М. С. 4 уч. г. Кіева, 169 М., т. 6 м.
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