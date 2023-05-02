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Дубинин Дмитрий Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубинин
Имя
Дмитрий
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
30 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4144. ДУБИНИН ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 17 л., Тулунск. у., Братск. в., д. Дубынина. Н. С. 2 уч. Тулунск. у. Ст. 85, лиш. св. 1 т. Исп. 30 мая 923.

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