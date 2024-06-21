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Агапова Ольга Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агапова
Имя
Ольга
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129296. АГАПОВА, ОЛЬГА АЛЕКСѢева. К. Крестецк. у., Зайцевск. в., д. Вина, 18 л.; — Г. С. 2 уч. г. Новгорода 15 Сент. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Сент. 909.

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