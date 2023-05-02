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Бабажанов Вали Султан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабажанов
Имя
Вали
Отчество
Султан
Дата исполнения приговора
22 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
281. Бабажанов Вали Султан, 14 л., Челябинск. окр. Карасовск. в., д. Азамотово. Н. С. 4 уч. г. Пензы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6м. П. в. з. с. 22/ІѴ—26.

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