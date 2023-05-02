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Тихомирова Маремьяна Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихомирова
Имя
Маремьяна
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
13 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
29536. ТИХОМИРОВА, МАРЕМЬЯНА СТЕПАНОВНА, 50 л. Гр. Череповецк. у., Абакановск. в., д. Стояновой; — Н. С. 2 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Кража, пр. р. 3 г. Исп. 13 июля 920.

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