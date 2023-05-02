Тихомирова Маремьяна Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихомирова
- Имя
- Маремьяна
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29536. ТИХОМИРОВА, МАРЕМЬЯНА СТЕПАНОВНА, 50 л. Гр. Череповецк. у., Абакановск. в., д. Стояновой; — Н. С. 2 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Кража, пр. р. 3 г. Исп. 13 июля 920.
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