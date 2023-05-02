Михайлова Екатерина Гаврилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Гаврилова
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 335
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89584. МИХАЙЛОВА, ЕКАТЕРИНА ГАВрилова. Лиш. ос. пр. изъ мщ. губ. г. Ставрополя, 48 л.; — Екатеринодар. О. С., 131, 152, 2 ч. 1655 и 2 п. 1603 У., тюр. 2½ г. Исп. 24 Марта 908. | 906 5021 1655 У. | 97 4388 169 М. | 900 99636 16.15 У. | 93 3434 172 М. | 99 99665 1655 У.
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