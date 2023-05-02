Антон Карл Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антон
- Имя
- Карл
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129572. Антонъ, карлъ яновъ. К. Юрьевск. у., Сотагск. в., 24 л., рд. въ г. Юрьевѣ; — Юрьево-Верроск. С. М. С. 25 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 7 м. Исп. 17 Окт. 909.
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