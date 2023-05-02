Антон Карл Янов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Карл Янов

Антон Карл Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антон
Имя
Карл
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129572. Антонъ, карлъ яновъ. К. Юрьевск. у., Сотагск. в., 24 л., рд. въ г. Юрьевѣ; — Юрьево-Верроск. С. М. С. 25 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 7 м. Исп. 17 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close