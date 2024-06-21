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Богданов Василий Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Василий
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
130130. БОГДАНОВЪ, ВАСИЛІЙ БОГДАНОВЪ. К. Весьегонск. у., Михайловск. в., д. Трубина, 26 л.; — СПБ. Ст. М. С. 51 уч. 29 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Окт. 909. | 909 20471 169 М. | 901 45992 1647 У. | 902 104379 177 М. | 900 51820 169 М.

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