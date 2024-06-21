Богданов Василий Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130130. БОГДАНОВЪ, ВАСИЛІЙ БОГДАНОВЪ. К. Весьегонск. у., Михайловск. в., д. Трубина, 26 л.; — СПБ. Ст. М. С. 51 уч. 29 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Окт. 909. | 909 20471 169 М. | 901 45992 1647 У. | 902 104379 177 М. | 900 51820 169 М.
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