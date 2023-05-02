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Гумин Станислав Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гумин
Имя
Станислав
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46349. ГУМИНЪ, СТАНИСЛАВЪ ФОМИНЪ. К. Красностав. у., гм. Будко, д. Козенецъ, 29 л.; — Г. С. 3 окр. Холмск. у., 174 М., тюр. 1 м. Исп. 8 Іюня 905.

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