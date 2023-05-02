Олейников Игнатий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олейников
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85689. ОЛЕЙНИКОВЪ, ИГНАТІЙ Ивановъ (онъ же Олейникъ), 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Иткульск. в., с. Сектинскаго, рд. Кобелякск. у., Бригадировск. в., въ с. Козельщинѣ; — М. С. 8 уч. г. Томска, 23 Мая 911, 16¹, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м., съ зачет. 14 дн. предв. заключ. Исп. 23 Мая 911. | 904 25582 2 ч. 1655 У. | 91 34020 1 ч. 1655 У. | 97 93126 2 ч. 1655 У. | 89 97912 169 М. | 95 100363 2 ч. 1655 У. | 89 6575 169 М. | 91 143172 2 ч. 1655 У.
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