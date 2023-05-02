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Олейников Игнатий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Олейников
Имя
Игнатий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
85689. ОЛЕЙНИКОВЪ, ИГНАТІЙ Ивановъ (онъ же Олейникъ), 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Иткульск. в., с. Сектинскаго, рд. Кобелякск. у., Бригадировск. в., въ с. Козельщинѣ; — М. С. 8 уч. г. Томска, 23 Мая 911, 16¹, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м., съ зачет. 14 дн. предв. заключ. Исп. 23 Мая 911. | 904 25582 2 ч. 1655 У. | 91 34020 1 ч. 1655 У. | 97 93126 2 ч. 1655 У. | 89 97912 169 М. | 95 100363 2 ч. 1655 У. | 89 6575 169 М. | 91 143172 2 ч. 1655 У.

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