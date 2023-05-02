Кукке Екатерина Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кукке
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7469. КУККЕ ЕКАТЕРИНА ОСИПОВНА, 52 л., Рд. в Эстляндск. г., Ревельск. у., Александровск. в. д. Паучунь. Н. С. по делам о самогон. б. г. Петрограда. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Исп. 18 ноября 923.
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