Новаковская Францишка Игнатьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новаковская
- Имя
- Францишка
- Отчество
- Игнатьева
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105777. НОВАКОВСКАЯ, ФРАНЦИШКА ИГНАТЬЕВА (она же Шромникъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Олькушск. у., гм. Болеславъ, д. Ключе, 47 л.; — Кѣ-лецк. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 23 іюня 909. 908 110981 1655 У. | 902 99703 170 М. 906 21836 170 М.
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