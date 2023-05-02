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Бакеев Абдул Гайдитулов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакеев
Имя
Абдул
Отчество
Гайдитулов
Дата исполнения приговора
13 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
422. БАКЕЕВ, АБДУЛ ГАЙДИТУЛОВ, 22 л. Гр. Сергачск. у., Семеновск в., д. Пашатовой; — Н. С. 1 уч. г. Костромы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 13 мая 919.

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