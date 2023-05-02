Вульфович Мошек Генохов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вульфович
- Имя
- Мошек
- Отчество
- Генохов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45906. ВУЛЬФОВИЧЪ, МОШЕКЪ ГЕНОховъ. Мщ. пос. и гм. Жихлинъ, Кутнов. у., 20 л.; — Кѣлецк. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135, 140 и 2 п. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 24 Мая 905. | 903 62741 1655 У. | 901 46538 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г., №№ 1369 и 10317. | 902 11485 170 М.
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