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Сергеев Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8970. СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 л., б. г. Ямбурга. Н. С. 17 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 янв. 923.

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