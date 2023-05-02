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Трофимов Ипполит Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Ипполит
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
10 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
12080. ТРОФИМОВ ИППОЛИТ МИТРОФАНОВИЧ, 55 л., Тульск. г., б. Чернск. у., Бредихинск. в., д. Медведки. Н. С. 5 уч. б. Чернск. у. Ст. ст. 88, 140. лиш. св. 6 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 10/Ѵ—24.

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