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Будь Павел Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будь
Имя
Павел
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130386. БУДЬ, ПАВЕЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Луцк. у., Колковск. в., с. Комарова, 30 л.; — Луцк. О. С. 25 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 25 Окт. 909.

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