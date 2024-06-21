Будь Павел Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будь
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130386. БУДЬ, ПАВЕЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Луцк. у., Колковск. в., с. Комарова, 30 л.; — Луцк. О. С. 25 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 25 Окт. 909.
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