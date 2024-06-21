Иончиков Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иончиков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82782. ІОНЧИКОВЪ, МИХАИЛЪ ПЕТровъ (онъ же Петровъ), 53 л. К. Кашин. у., Потуповск. в., д. Семеновской; — Кашин. О. С., 21 Марта 911, 1654¹ У., арест. отд. 2 г. Исп. 13 Іюня 911. | 85 44445 1643 У. | Въ 81 г. М. С. г. Кашина, за кражу, тюр. 4 м.
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