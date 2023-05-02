Платонов Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Платонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29073. ПЛАТОНОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бронницъ у., Чулковск. в., сл. Михайловской, 26 л.; — Москов. О. С., 2 п. 114, 134, 1 ч. 1647, 9, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 23 Іюля 908. | 904 44446 1655 У. | 98 64780 1655 У. | 901 6088 1655 У. | 96 12614 172 М. | 99 43385 1655 У. | 95 46704 1655 У.
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