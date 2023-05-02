Густон Андрей Киприанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Густон
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Киприанов
- Дата исполнения приговора
- __ май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46384. ГУСТОНЪ, АНДРЕЙ КИПРІАНОВЪ. К. Гроецк. у., гм. Язгаржевъ, 28 л., рд. Варшав. у., гм. Виляновъ, въ д. Служевецъ; — Варшав. О. С., 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Маѣ 905.
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