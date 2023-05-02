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Густон Андрей Киприанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Густон
Имя
Андрей
Отчество
Киприанов
Дата исполнения приговора
__ май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46384. ГУСТОНЪ, АНДРЕЙ КИПРІАНОВЪ. К. Гроецк. у., гм. Язгаржевъ, 28 л., рд. Варшав. у., гм. Виляновъ, въ д. Служевецъ; — Варшав. О. С., 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Маѣ 905.

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