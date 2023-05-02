Морозов Григорий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4808. Морозов Григорий Никитич, 23 л. Гр. Велижск. у., Ильинск. в., с. Золотина; — И. С. 9 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амнист., 6 Всерос. Съезда Сов. от 6 нояб. 918 г. наказ. уменьш. на 2/3. Исп. 30 сент. 919.
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