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Смородинов Николай Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смородинов
Имя
Николай
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
28963. СМОРОДИНОВ, НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 49 л. Гр. Угличск. у., Спасск. в., д. Харапушина; — Н. С. 1 р. Угличск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Осужд. 16 апр. 920.

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