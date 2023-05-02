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Физик Юрий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Физик
Имя
Юрий
Дата исполнения приговора
28 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
36353. ФИЗИКЪ, ЮРІЙ (ГЕОРГЪ) (онъ же Пизикъ). К. Гольдинген. у., Пормсатенск. в., 21 г., рд. въ г. Митавѣ; — Либав. О. С. (въ 4 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Февр. 905. | 903 89827 1655 У. | 900 48131 169 М. | 902 76609 170 М.

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