Перепелкин Василий Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перепелкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97579а. ПЕРЕПЕЛКИНЪ, ВАСИЛІЙ ЗАхаровъ, 30 л. К. Кашин. у., Ванчуговск. в., д. Турлеевой; — Кашин. О. С., 25 Мая 911, 169 М., 133, 152, 1641 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Дек. 910 г. (1654¹ У., арест. отд. 3 г.) и Тверск. О. С. отъ 27 Янв. 911 г. (309 У., арест. отд. 1 г.) и по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 106360, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 23334, каторж. раб. 5 л. и 9 м. Исп. 30 Іюня 911, счит. ср. съ 8 Іюля 910. | 29 Мая 901 г. Кашин. У. С, 4 п. 170 М., тюр. 3 м.
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