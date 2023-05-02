Иванова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Александра Ивановна

Иванова Александра Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Александра
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
24 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3845. ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 38 л., Нерехтск. у., Оделевск. в., д. Перемилово. Н. С. 3 уч. г. Костромы. Ст. 140б, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/ІѴ—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close