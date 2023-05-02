Андреев Владимир Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142558. АНДРЕЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ АНдреевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Казани, 30 л.; — Казан. О. С. 30 Сент. 909, 152 и 1641 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 44473, каторж. раб. 6 л. Исп. 9 Нояб. 909. | 905 78918 1655 У. | 95 16487 1642 У. | 902 103844 1655 У. | 94 24149 169 М. | 900 197 170 М. | 90 264 169 М. | 97 74772 172 М.
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