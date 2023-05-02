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Масленников Андрей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масленников
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8826. МАСЛЕННИКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 42 л., Можайск. у., Борисовск. в., д. Андреево. Московск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 ноября 923.

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